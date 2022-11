Fuertes declaraciones. Janet Barboza sorprendió a propios y extraños al confesar EN VIVO que desea someterse a un tratamiento para congelar sus óvulos, debido a que distintas figuras del medio lo vienen realizando. Sin embargo, la conductora no esperó que su compañero Edson Dávila, más conocido como ‘Giselo’, se burlara de ella en pleno programa.

Todo se dio durante la última edición de “América Hoy”, cuando la popular ‘Rulitos’ se encontraba preguntándole a su invitada Melissa Klug sobre dicho tratamiento.

“Usted está para congelarse” , dijo el popular Giselo, provocando las risas de todos los asistentes en el set del programa. Por su parte, Ethel Pozo explicó que ella habló con ginecólogos y que a esa edad ya no es posible congelar los óvulos. “Esta es una sociedad machista. Una mujer con 48 primaveras no puede”, agregó.

Tras escuchar las burlas de Giselo, Janet Barboza lo tildó de ‘miserable’ por dichos comentarios. “Yo no soy ginecóloga, no soy experta, y cuando tengo dudas, pregunto, pero si me dicen que no, entonces no se puede”, manifestó.

Janet Barboza quiere congelar sus óvulos

