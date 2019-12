Janet Barboza cuestionó a Claudia Díaz por presuntamente haber perdonado la infidelidad de Pedro Gallese. La ‘rulitos’ no dudó en debatir con sus compañeras Mónica Cabrejos y Karla Tarazona.

Todo comenzó cuando Karla Tarazona se mostró a favor de que Claudia Díaz perdone al arquero: “Es una relación tan larga, ella dejó todo por él, imagínate de la noche a la mañana quedarte sin nada”.

Este comentario no le gustó nada a Mónica Cabrejos, quien señaló que en caso de quedarse sin nada, debía trabajar: “¡Ponte a trabajar!”, expresó.

Por su parte, Janet Barboza también mencionó que de separarse, ya no tendría el mismo estilo de vida. “Ustedes saben que yo no tengo filtros, no quiero ser Gandhi ni mucho menos, pero aunque suene difícil, aunque suene duro reconocerlo, en este momento yo me tengo que preguntar, si en este momento Claudia se separa de Gallese, la gran pregunta es: ¿y el ritmo de vida a lo que ella está acostumbrada?”, dijo la ‘rulitos’.

“Hay muchísimas mujeres que aguantan cuernos precisamente porque tienen un ritmo de vida que si dejan al marido, que es el que provee al hogar y provee todos los gastos que se realizan en casa, evidentemente no lo pueden soportar porque díganme ¿a qué se dedica Claudia?”, insistió Janet Barboza.

Por su parte, Karla Tarazona aseguró que era una decisión muy difícil: “En una relación de tantos años hay sentimientos, hay hijos, entregaron sus vidas (...) desde que él no era nadie ella estuvo a su lado”.

