La reciente confirmación de la relación entre Paolo Guerrero y la modelo brasileña Ana Paula Consorte ha generado todo tipo de comentarios, entre ellos, el de Janet Barboza, quien aconsejó al futbolista que piense bien a futuro.

En la reciente edición de “América Hoy”, Janet Barboza aprovechó unos minutos del programa para enviarle un mensaje a Paolo Guerrero y señalar que, según su opinión, la intención de la modelo brasileña es ganar popularidad con su relación.

“Díganme antipática, chinchosa, que soy una bruja pero pregunto: ¿Cuándo vieron ustedes que Alondra García Miró exhibía todo lo que hacía con Paolo Guerrero? Sin embargo, Ana Paula Consorte se encarga de publicar cada momento, cada historia para facturar. Está facturando y, Paolo, ahí no es”, señaló Barboza.

“Yo no voy a creer que esta relación sea seria mientras ‘Doña Peta’ (madre de Paolo Guerrero) no de la bendición... Ella elimina esta historia y creo yo, en mi opinión, que ella está aprovechando un poco esta relación para hacerse famosa, un poco más conocida. Paolo, amigo, ahí no es”, agregó.

Paolo Guerrero confirma su nueva relación

Luego de varias semanas de rumores, el delantero del Avaí de Brasil utilizó sus stories de Instagram para compartir sus primeras imágenes al lado de la modelo brasileña Ana Paula Consorte.

“Te amo”, es el breve mensaje que acompaña las primeras imágenes oficiales de Paolo Guerrero al lado de la modelo, con quien venía siendo vinculado desde hace varias semanas luego de ser captados juntos en más de una oportunidad.

Paolo Guerrero presentó a su nueva pareja con románticas fotografías. (Foto: Captura de IG)

VIDEO RECOMENDADO

Ana Paula Consorte presume su relación con Paolo Guerrero

Ana Paula consorte presume su relación con Paolo Guerrero