Este lunes 1 de agosto de 2022, en el programa América Hoy, Janet Barboza se refirió a la ruptura entre Tepha Loza y Sergio Peña pocos meses después de iniciar su romance.

Según la ‘rulitos’, Tepha Loza se emocionó antes de tiempo: “Yo creo que Tepha se adelantó, se adelantó, quiso coronar antes de tiempo, se creía ya la novia del mundial, se desvivía en halagos para el hombre”.

“Lo puso en un altar, hablaba de él maravillas y no, Tepha de mi amor, esto es un consejo con mucho cariño: no pongas a ningún hombre en ningún lugar hasta que no lo conozcas bien”, expresó Janet Barboza.

La conductora afirmó que la exchica reality puso en un altar al futbolista: “¿Por qué digo que lo pone en un altar? Porque dice (que) es honesto, es maravilloso, es divino, es maduro... No, con dos meses de conocerlo, no Tepha”.

“Y lo peor, ahora así, no des lástima”, acotó la ‘rulitos’. “No, tiene que mostrarse radiante, potra, diva”.

Por su parte, Brunella Horna también aconsejó a Tepha Loza: “Mientras que Sergio Peña subió una foto con dos rubias en la discoteca... yo subo una foto en bikini”.

“No des penita, Tepha, sal poderosa, diva, maravillosa como eres, y además el que no la debe, no la tema ¿por qué Sergio Peña borra la foto con esas dos rubias?”, concluyó Janet Barboza.

Fuente: América Televisión

