Tras las críticas de Magaly Medina contra Aída Martínez por vender productos bamba a precios elevados, la modelo arequipeña no dudó en llorar en su cuenta de Instagram y dijo no merecer los ataques de la “urraca”.

Tras su discurso, Janet Barboza tampoco dudo en ‘meter su cuchara’ en esta polémica y salió en defensa de Aída Martínez.

La “rulitos” hizo una publicación completa en Instagram para decir lo que piensa de esta situación. En el texto, Janet Barboza felicitó a Aída por “emprender” con su negocio.

“@aidamartinezw y yo no somos amigas, somos conocidas del medio. Como me conocen saben que siempre digo lo que pienso. Te felicito Aida, por ser emprendedora y no tener miedo de reinventarte y no darte por vencida ante las adversidades”, señaló la conductora de “América Hoy”.

“Yo también soy emprendedora y amo a mi Perú y a nuestra gente que al igual que tu se recursea para llevar alimento a su hogar”, agregó.

Además, Janet Barboza se refirió al embarazo de Aída Martínez: “Bendita seas tu y tu bebita que necesita TODA tu tranquilidad para que llegue sanita. Quiero aprovechar para enviar todo mi amor a las futuras madres. A cuidarse por el bien de nuestros tesoros”.

