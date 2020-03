La conductora de “Válgame”, Janet Barboza, utilizó sus redes sociales para denunciar que personas desconocidas se acercaron a pedirle fotos, pero que al parecer sus intenciones fueron otras, ya que le rompieron uno de los faros de su automóvil.

Y es que la popular ‘Rulitos’ pasó un susto grande al ver esta escena e indica que en todos los años de carrera televisiva que tiene, nunca había pasado por una situación parecida.

“He pensado mucho antes de compartirles esto. Llegando a un evento el día domingo, se me acercaron unas personas a pedirme una foto, lo que acepte muy amable bajando de mi auto. Al salir, me di con la ingrata sorpresa que habían roto el faro de mi carro. Esto nunca me había pasado”, manifestó.

¿Culpa a ‘Peluchín’?

Sin embargo, esto no fue lo único que captó la atención de los usuarios. La popular ‘Rulitos’ en su mensaje vía Instagram, señala que a raíz del apelativo que le puso Rodrigo González de “La Retoquitos”, viene recibiendo innumerables insultos y amenazas.

“Me escriben un alrededor de 20 personas, la mayoría mujeres, de forma permanente con insultos refiriéndose a mi físico con un apelativo que se me ha creado. Lo que les quiero decir es que todos tenemos diferentes opiniones, pero es necesario ser respetuosos con quien piense diferente”, escribió también en su red social.

