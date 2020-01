¡Totalmente Indignante! La conductora de “Válgame”, Janet Barboza, utilizó sus redes sociales para hacer una denuncia dolorosa. Y es que unas personas de cruel corazón habrían envenenado a su perrito en la puerta de su casa.

“Hoy en la mañana salimos y encontramos así a mi perrito. Lo han envenenado, no entiendo cómo hay personas de tan mal corazón que hagan esto. ¿Por qué? No entiendo, qué daño les hacia, era un perrito que yo adopté, era parte de mi familia”, expresó entre lágrimas.

Asimismo, la popular 'Rulitos’ contó que su hija está destrozada con esta noticia y considera muy injusto este final para el indefenso animalito.

“La tristeza que hay en mi casa no tiene nombre, esto es lo que han logrado. 'Manchas’ estaba muy viejito, pero ese no era el final que yo quería para él. Salir a la puerta de tu casa y encontrarlo así, no es justo”, manifestó.

“Todo lo que se hace, se paga. Espero que te llegue mucha mala energía, toda la maldición de la gente que está viendo este video y que al igual que yo amamos a los animales”, finalizó