Por fin Janet Barboza se pronunció luego de que la joven cantante Susan Prieto dijera que la conductora de “Válgame” dijera que está "muy gorda para salir en la televisión”.

El hecho habría ocurrido cuando Janet Barboza trabajaba en Willax. Por eso, la conductora se tomó unos minutos de “Válgame” para desmentirla.

“Me han dicho discriminador y no lo voy a permitir. La señorita Susan Prieto está mintiendo al igual que su mamá. Yo estaba en Willax y mi productor me pidió apoyar un nuevo valor porque en la señal abierta no tenía oportunidades”, inició Janet Barboza.

Luego aseguró que ella nunca fue acompañada por su mamá y que tiene cómo probarlo. “Yo la recibí con todo el amor del mundo y ahí fue cuando conocí a Susan Prieto y fueron dos veces que la tuve en el programa. Yo no conozco a tu mamá, nunca te acompañó a esto programas que tú haces mención y tengo maneras de probarlo”.

Janet Barboza anuncia acciones legales contra Susan Prieto -DIARIO OJO

Acciones legales

Por eso, Susan Prieto anunció que ya estaría tomando acciones contra Susan Prieto, pues la habrían tildado de discriminadora.

“Voy a iniciar acciones porque no te pueden decir a la ligera discriminador y racista porque afecta contra la libertad de las personas. Ya empezamos a tomar cartas en el asunto. Creo que si alguien quiere llamar la atención no debería ser con mentiras. Esto nunca pasó porque nunca conocí a tu mamá y tú lo sabes”, finalizó.

VIDEOS RECOMENDADOS

Yahaira Plasencia gustó a William Levy - DIARIO OJO

TE PUEDE INTERESAR