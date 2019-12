Janet Barboza criticó duramente a Lucero Jara, la joven que fue ampayada saliendo de un hotel con Pedro Gallese. Aunque la ‘rulitos’ afirmó que el culpable de la traición es el arquero de la selección peruana, no dudó en arremeter contra la jovencita.

Según la conductora de “Válgame", Lucero Jara es una mujer sin principios: ”¿Qué podemos decir de Lucero Jara, de esta jovencita de 21 años? Para mí, para mi modo de ver, con cero principios, cero valores para meterse en una relación. Pero además, seguramente, su mayor logro era hacerse a un futbolista".

Karla Tarazona, por su parte, aseguró que la culpa no solo es de Pedro Gallese sino también de Lucero Jara. “Mira, acá no es culpa de uno, son los dos porque a nivel nacional todo el mundo sabía que ese hombre era un hombre casado y esta chibola me vas a decir que no tiene televisor o no sabe. Ella sabía, no ignoraba la realidad”, dijo la expareja de Christian Domínguez.

“Karla, quien tenía que respetar la relación era él”, aclaró Janet Barboza. Mónica Cabrejos también se pronunció y afirmó que el karma llegará: “Que la vida se encargue de enseñarle porque todo lo que uno hace en esta vida, tú eres testigo de eso Karla, regresa”.

