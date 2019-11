La conductora de Válgame, Janet Barboza, salió al frente para revelar lo que era un secreto a voces: que Gisela Valcárcel sacó su sintonizado programa “La movida de los sábados”.

Como se recuerda, Janet Barboza tuvo por años el espacio de cumbia "La movida de los sábados", el cual se transmitía por Panamericana.

Janet Barboza rompió su silencio para decir que directivos de Panamericana le dijeron que Gisela Valcárcel pidió su salida de la esquina de la televisión.

"Para muchas personas, no voy a tapar el sol con un dedo, hubo muchas rencillas con la señora Gisela Valcárcel. Muchas de las personas de su entorno salieron a atacarme ferozmente", confesó.

“A mí no me consta, pero hubo directivos que me dijeron eso, tengo que reconocerlo, que Gisela había hablado con algún directivo para que saquen mi programa porque yo era muy molesta en el canal”, agregó.