La cantante Paula Arias se presentó en el programa “América Hoy” este jueves 14 de octubre. Durante la entrevista, Janet Barboza lanzó un contundente mensaje a la líder de “Son Tentación” luego del escándalo por la presunta infidelidad de su novio, el futbolista Eduardo Rabanal.

“Es importante, creo yo, entender y saber que muchas veces cuando las mujeres decidimos perdonar, primero es porque estamos enamoradas, cuando uno está fuera de una situación de infidelidad normalmente dice, y me ha pasado, estás en un conflicto de intereses y sentimientos, cuando te sacan la vuelta. Entonces uno dice entre que lo perdono, no lo perdono, la opinión pública. Paula de mi vida, te lo tengo que preguntar, cómo hiciste para superar...”, dijo Janet Barboza.

“Ya sabía, ya”, respondió Paula Arias. “Yo quiero saber cómo hiciste para superar, Paula”, insistió la ‘rulitos’. “Una mujer fuerte, una mujer segura de sí misma, una mujer inteligente, así hay muchas opiniones o hay personas que puedan compartir, que puedan juzgar, que puedan darme una opinión o puedan aconsejarme, las decisiones, los personajes y los que estamos pasando y viviendo somos nosotros mismos, los protagonistas”, señaló la artista.

La líder de Son Tentación dejó entrever que habría otra versión de la historia, pero ni ella ni su pareja darán declaraciones: “Ningún caso es igual, eso también tengo que aclarar, podemos tener una versión, no sabemos la otra versión. Lamentablemente aquí si uno sale, contesta, habla o aclara se hace un circo y esa persona yo no soy. Y la otra persona que está a mi lado tampoco lo hará”.

“Nosotros estamos tranquilos y estamos seguros de lo que estamos viviendo, de lo que ha pasado, de cómo hemos solucionado las cosas. Estamos juntos, sí, y con eso no quiere decir que yo sea una mujer insegura”, aseguró Paula Arias.

Pero Janet Barboza no se quedó tranquila y volvió a realizar una pregunta incómoda: “Mi pregunta iba, Paulita, por el lado de que a mí me ha pasado lo mismo que a ti, a mí con 5 me han adornado en televisión”.

“No todos los casos son iguales, no todas las personas son iguales, yo tengo razones suficientes para haber brindado otra oportunidad en este caso”, respondió Paula Arias.

Fuente: América TV

