Pico a pico. Janet Barboza y Rodrigo González se dijeron de todo en pleno programa en vivo, donde en todo momento la ex conductora de televisión no dejaba de llamarlo “agresor de mujeres” al ahijado e Magaly Medina, quien se defendió diciendo que “no soy misógino”. Pero él no se quedó atrás para elevar aún más el ambiente no dejaba de decirle “retoquitos”.

“Tu estás acostumbrado a maltratar a las mujeres”, le dijo Barboza a González quien vociferó: “No entiendo, cuando tú ibas al programa me saludabas a mi y a Gigi como si nada. Pero lo que tu quieres hacer es lo mismo que hiciste en el programa de Magaly Medina. Voy a decirle lo que nadie se atreve y eso mismo quieres hacerlo acá. Quieres vender una imagen de achorada, controversial y eso no viene al caso”.

EL SABLE DE LA “RULITOS”

“Tú estás acostumbrado a insultar a todas las mujeres. Tu solo humillas y no te gusta que nadie te diga nada y eso no está bien”. sostuvo Janet. Inmediatamente, Gigi Mitre salió a defender a su partner, pero no contó con que Janet la llamara “moderadora”. “Sé objetiva, yo entiendo que quieras mucho a Rodrigo”, indicó. “Janet déjame hablar, si eso fuera cierto de que Rodrigo odia a las mujeres entones el 80% de sus seguidoras serían mujeres. No nos subestimes y menos al público”.

“Deja la mezquindad, nunca competimos Janet. Pero no digas que nos sacaron nosotros renunciamos y de ahí se fueron todos los clientes (auspiciadores)", le dijo Rodrigo. “Tu has creado la rivalidad conmigo Rodrigo, porque yo entiendo que cuando tú sales del programa después de tantos años le iba molestar que otras personas estén al día siguiente en el canal”. refirió.

“ERES DE LA ESCUELA DE MAGALY MEDINA”

“Si estás en el espectáculo es gracias a la escuela de Magaly Medina, por eso te dicen el ahijado de Magaly. Rodrigo para mí no existes, tu vida no existe. Tu te amparas de que eres conductores de televisión para insultar a la gente”, sostuvo Barboza.

Ante ello, Rodrigo González le replicó: “Llamarme misógino es terrible no lo soy, tú podrás tener 22 años en la televisión pero yo tengo 11 también. Tu eres un agresor Rodrigo, no digas que no lo eres”, precisó. Janet Barboza no se quedó callada y le respondió: “Y lo que le hiciste a Sheyla Rojas, se quedó sin trabajo”. “Osea yo tengo la culpa, no te pases".