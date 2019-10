La conductora del espacio televisivo Válgame, Janet Barboza, fue el personaje del día en el bloque El juicio final. Fue ahí donde Janet Barboza fue puesta en tela de juicio, debido a sus ácidos comentarios sobre los temas del espectáculo local.

Luego de presentar un informe, Mónica Cabrejos le pregunto a Kurt Villavicencio si este se sintió ofendido con lo que salía de la lengua de Janet Barboza.

Fue ahí que el popular ‘Metiche’ dijo que “más que afligido”, él se sintió maltratado por la ‘rulitos’.

Conductor de espectáculos en estado de ebriedad en Piura.

'Metiche' junto a sujeto con el que fue ampayado.

​Metiche reaparece y habla de misterioso hombre con quien pasó año nuevo

“A Janet le ha pasado, en el pasado, una situación por Jean Paul Strauss. Le estaba haciendo recordar algo del pasado, ella le entregó 20 mil soles a Jean Paul Strauss y él no se lo devolvió”, dijo Metiche.

Janet Barboza, quien se mantenía callada, arremetió contra su compañero y le recordó las imágenes de año nuevo que protagonizó con otro hombre.

“No es que me incomode el tema, yo no me puedo ir por las ramas y recordarle a Kurt la fiesta de año nuevo”, dijo Janet Barboza.

Para poner paños fríos, ‘Metiche’ aclaró que: “yo no me molesto que me lo recuerden, porque es parte de mi pasado”.