Janet Barboza habló fuerte y claro para las cámaras de “Amor y Fuego” quienes le preguntaron como nació su enemistad con Rodrigo González y ella no dudó en disparar con todo. “Rodrigo se picó cuando yo empecé a ocupar el horario que dejó. Entonces actuó e esa forma, resentido, malcriado y atacándome como si tuviera los cables cruzados”, señaló.

“No entendió que uno hace su chamba y en televisión nadie es dueño de nada. Pero hay gente atrevida y malcriada”, dijo Barboza quien consultada si le molestaba que “Peluchín” se burlara de ella cuando hace sus TikTok, donde muestra su limpieza facial al rostro, respondió: “Cariño, no lo sigo, no me interesa lo que pone en sus historias”.

“JANET ERA UNA PIEZA MÁS”

Tras estas declaraciones, Rodrigo González no se cayó nada y dijo que “Gigi, nosotros renunciamos, nadie nos sacó, al poco rato pusieron a varias personas en una barra. Yo pensé que en un momento dado se iban a desangrar. Ay, Janet, mi amor que te pasa, no sé como tomarlo (de que está ardido), Un poquito de agua”, indicó.

“Tu eras una pieza más (del programa), fueron otra propuesta, pero no reemplazo. Las personas somos distintas, nuestro perfil también, nosotros tenemos otro manejo para entretener al público. Pero competencia no, por ese lado no va. Tenemos estilos diferentes y de decir las cosas”, refirió.

Consultado por Gigi Mitre en dónde arrancó la enemistad con Janet, “Peluchín”, señaló que “yo te vi en una actitud agazapada, esperando la oportunidad. Yo siempre le decía a la producción porque todos los días la traen al programa, llegaste a saturar en un momento. Vendías humo ante cámaras., pero el productor nos decía es lo que hay”, refirió no sin antes decir que tras el escándalo del “Zorro” que salió del espacio aprovecharon en despedirla usándolo como pretexto, pues el espacio no funcionaba.

Finalmente, Rodrigo González reveló que “yo sé que tu tienes tu trayectoria, las movidas, las movidas y más movidas, pero hasta ahí nomás. Tuviste tu momento, luego nosotros estuvimos casi una década en ese canal gracias al público y por esos nuestros auspiciadores cuando supieron que ya no estábamos ahí se fueron del programa. y ahora han vuelto aquí a Willax”, acotó.