Una nueva pelea protagonizaron en vivo, la conductora de Válgame, Janet Barboza, y la colombiana, Milena Zárate.

Todo ocurrió cuando Milena Zárate se conectó en vivo con el programa pero lo que nunca imaginó es que Janet Barboza le haría preguntas, pese a que ella le pidió a la producción que no la comuniquen con la ‘rulitos’.

De pronto, Janet Barboza interviene y le pregunta a Milena Zárate sobre Jonathan Maicelo. Lo que nunca imaginó es la respuesta que le daría la expareja de Edwin Sierra.

“Ayyy discúlpame, mira pero yo contigo prefiero no hablar, a mi me caes super mal”, dijo Milena quien obtuvo como respuesta de Janet: “la grosera has sido tú diciendo frasesitas excaneras”.

“Nunca tan importante, prefiero no tocar ese tema, no deseo hablar con esa persona, estoy de vacaciones. Yo fui de todo corazón porque me invitaron, fui a apoyar a una niña. La señora no tuvo la delicadeza y me trató mal, fue una persona desubicada, esa señora no tenía idea quién era yo y no sé ahora por qué quiere hablar conmigo”, despotricó Milena.

Todo terminó mal pues Milena Zárate no quiso hablar más con Janet Barboza, quien no lo pensó dos veces y pidió que la quitaran del aire.

