Sheyla Rojas ha causado polémica tras negarse a dejar que su hijo viaje a España para pasar Navidad con su padre, Antonio Pavón. Incluso, la conductora reveló que no tenía una “relación de padres” con su expareja, quien la criticó duraderamente por “viajar con hombres desconocidos” y dejar a su hijo al cuidado de una nana.

Tras los dimes y diretes, Janet Barboza deslizó que Antonio Pavón estaría molesto con Sheyla Rojas porque no habría llevado a su hijo a dos citas médicas importantes en Estados Unidos.

“Quiero hacer una invocación y le quiero preguntar a Sheyla Rojas: Sheyla Rojas, nos ha llegado la información de que tú no habrías llevado a Antoñito a dos citas absolutamente importantes y cruciales para que se recupere de lo que el niño sufre, ya todos sabemos, en Filadelfia (Estados Unidos)”, dijo la conductora de “Válgame”.

“Nos ha llegado esa información y yo te quiero preguntar porque si es verdad que no has llevado a ese niño a su cita, estaríamos hablando de algo realmente difícil y cruel”, señaló.

Según Mónica Cabrejos, esta sería la razón por la que Antonio Pavón se enojó con Sheyla: “Es una ONG muy difícil de conseguir una cita y esa sería la razón por la cual Antonio está tan molesto”.

En ese sentido, Janet Barboza pidió a Sheyla Rojas que aclare si llevó o no a su hijo a Estados Unidos. “Nos ha llegado la información de que Sheyla no estaría llevando a Antoñito a esta cita tan importante, además del no permiso que no permite Sheyla que pase tiempo Antonio con su hijo por Navidad y Año Nuevo. A mí me gustaría que Sheyla se comunique con nosotros y que nos diga si esta información que ha llegado aquí a nuestro programa es verdad porque de ser cierto dejaría muchas cosas por desear”.

