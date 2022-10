“América Hoy” volvió a vivir un tenso momento luego que la conductora Janet Barboza se enfrascara en una discusión con la bailarina Alejandra Sánchez, quien llegó como invitada al programa para hablar de los presentaciones que se vieron en “El Gran Show”.

Todo empezó cuando Janet Barboza confundió el nombre de Alejandra Sánchez y la llamó ‘Claudia’. Ante esto, la coreógrafa profesional no se quedó callada y dijo: “Yo creo que las entradas al teatro no llegan por canje, debe ser por eso que no me conoce todavía la señora Janet”.

“Lo que pasa es que no eres conocida y no tengo porque conocer a todo el mundo”, respondió Barboza. “Usted es comunicadora y debería saber quienes están sentados en la mesa del jurado”, replicó Alejandra Sánchez.

Finalmente, Janet Barboza aclaró que no le habían indicado su nombre en la claqueta del programa, por lo que no sabía a quien dirigirse. “Si te fijas no me han puesto tu nombre, a mi me tienen que poner el nombre de los invitados y a ti no te conozco, te estoy conociendo ahora. Discúlpame, por favor”, señaló.

Janet Barboza se enfrentó a coreógrafa





Cabe señalar que, al final de la secuencia de evaluación a los participantes de “El Gran Show”, Janet Barboza le dijo a Alejandra Sánchez que ira a verla en su show que realizará en La Noche de Barranco.

