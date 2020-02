Janet Barboza ignora las recientes declaraciones de Magaly Medina en su contra y, lejos de responder a su enemiga mediática, apareció bailando la canción “Loba” de Shakira.

En una grabación que se difundió esta tarde, la ‘rulitos’ se esfuerza por imitar a la cantante colombiana en una difícil coreografía.

Y aunque se le ve un poco ‘dura’, la conductora de Válgame asegura que dará la sorpresa este vienes en su programa en vivo.

Este jueves, Magaly Medina tuvo fuertes calificativos contra la presentadora de “Válgame”, luego de que ella insinuara que la ‘urraca’ había intentado un romance con un hombre casado.

“Yo con las bataclanas no me meto, yo podré tener espíritu de bataclana, pero con la vulgaridad de una bataclana no, yo sé a quien contesto y a quien no, yo no me baño en el lodo, yo sí soy una dama”; respondió a diario Ojo por las recientes acusaciones de Barboza.

Karla Tarazona será JLo

Karla Tarazona se sumó a estos ensayos de lo que será el “SuperBowl” al estilo Válgame e imitará a Jennifer Lopez.

VIDEO RECOMENDADO

Maluma

TE PUEDE INTERESAR