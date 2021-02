El año pasado, Janet Barboza empezó como una simple invitada en el magacín “América Hoy” y cerró el complicado 2020 integrándose al panel de conducción, junto a Ethel Pozo y el entonces conductor Renzo Schuller.

Por ello, la cajamarquina se autodefine como una cazadora de oportunidades. “He sido una mujer muy bendecida porque he tenido un programa al mediodía, estuve en las noches, los sábados en las tardes, y me faltaba estar en las mañanas”, admite la “Rulitos”.

-¿Te incomoda que en el programa se hagan bromas con tu edad?

Tengo 22 años en TV y me han hecho todo tipo de bromas, y las acepto porque sé que se hacen con respeto y cariño. De eso también se trata la vida: reírnos de nosotros mismos. Soy semejante lomazo, estoy más regia que nunca, cómo me podría afectar una broma.

-Te debe haber dado mucha pena cerrar tu cadena de peluquerías...

Siento que siempre he sido como el ave Fénix, me encanta reinventarme, soy una mujer positiva, me gusta mucho el trabajo. Estoy segura de que vamos a renacer de todas maneras, los peruanos nos la arreglamos, y esto que me pasa a mí le pasa a miles de peruanos.

-Cuéntame tu secreto para mantenerte vigente en televisión.

Para mí no existe una pequeña oportunidad, depende de nosotros hacer de esa pequeña oportunidad algo grande, y que pase lo que ha pasado conmigo, que terminé de conductora en “América Hoy”. Yo me considero una cazadora de oportunidades.

-¿Los enfrentamientos mediáticos con Magaly Medina ayudan?

No. Cuando uno entra en una polémica con personajes nocivos, te hacen bajar al llano y, desgraciadamente, esa nocividad también te salpica. Pero también es verdad que no podemos quedarnos callados ante los atropellos o que piensen que la TV es su chacra, y que uno haga mutis cuando te dicen de la “A” a la “Z”.

-Algunas personas piensan que “pelear” en TV también ayuda...

No ayuda en nada, la nocividad siempre te va a salpicar si te metes en un conflicto con una persona dañina. Soy una persona pro-familia, una mujer luchadora de las causas perdidas, no me gustan las injusticias, no me gusta que una señora salga a decir que “si estás soltera es tu culpa” o que “si los hombres te dejan, es porque algo malo tienes”.

-¿Te molesta que Magaly siempre recuerde el tema de Federico Anchorena?

Yo creo que el público, evidentemente, sabe separar la paja del trigo, y yo con ese lote de paja no quiero estar involucrada. A mí, realmente, me importa un bledo, me es completamente indiferente y nulo. Opiniones sin ética y sin moral, uno las escucha y ni se entera. Sería absurdo darle un poco de importancia a alguien que toda su vida es así.

-Hablemos de tu relación sentimental con Miguel Bayona...

No te voy a decir que estamos viviendo en el paraíso porque en tiempos de pandemia hay miles de preocupaciones de diferente índole, y eso de estar encerrados casi todo el día hace que le veas defectos que ni siquiera tiene tu pareja. Sin embargo, tanto él como yo, ponemos de nuestro esfuerzo porque una relación de pareja es chambear todos los días. El respeto, la preocupación, la cortesía son cosas que uno debe ir cultivando a diario.

-Muchas parejas se han separado desde que empezó la pandemia y, felizmente, ese no es tu caso...

Al final lo importante es lo que los dos queremos, y si los dos apostamos por seguir remando en la misma dirección lo vamos a seguir haciendo.

-¿Hay matrimonio a la vista?

Cuando empezamos la primera cuarentena, dijimos que cuando termine hablaremos del matrimonio, y ahora estamos en otra cuarentena. Por eso, hemos decidido no hablar más del tema hasta que pase todo esto.

-Además, ustedes ya son un matrimonio en la práctica…

¡Es verdad! El matrimonio para nosotros es algo simbólico. Miguel y yo ya no podemos tener ningún tipo de sorpresa, ya nos conocemos, ya sabemos qué odiamos el uno del otro, y por eso, creo que la convivencia antes del matrimonio es importante y fundamental.

“Lo único que me interesa es ver el pulgar arriba y la sonrisa de oreja a oreja del productor al acabar el programa”, afirma Janet sobre la competencia matutina.

VIDEO RECOMENDADO

La ‘Chilindrina’ posa en bikini a sus 70 años y le llueven los piropos en redes sociales

La 'Chilindrina' posa en bikini a sus 70 años y le llueven los piropos en redes sociales

TE PUEDE INTERESAR