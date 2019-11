Los conductores de “Válgame” aprovecharon varios segmentos de su programa de espectáculos para opinar sobre la situación legal de Keiko Fujimori, quien saldrá libre en los próximos días tras la decisión del Tribunal Constitucional (TC).

Además, el programa de Latina recogió las primeras declaraciones de Mark Vito desde los exteriores del penal de Chorrillos, quien está a la espera de la excarcelación de Keiko Fujimori.

En ese sentido, Janet Barboza, salió en defensa de Keiko y se solidarizó con la excandidata presidencial.

“Yo, como madre, me pongo en el lugar de Keiko Fujimori, que después de tanto tiempo de no ver a sus hijas yo me imagino que ese encuentro va a ser absolutamente emotivo”, comentó.

[PUEDES VER] Keiko Fujimori: los memes tras la anulación de prisión preventiva | FOTOS

VÁLGAME