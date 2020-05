Janet Barboza sorprendió a propios y extraños al seguir un tutorial para cortarse el cabello y publicar el procedimiento en su cuenta de Tik Tok.

La “rulitos” decidió grabar un video donde aparece realizándose un cerquillo, pero como no le quedó bien; siguió cortando hasta que el cabello le quedó en la mitad de la frente.

En el video, Janet Barboza comentó que había visto el tutorial de Youtube y que el procedimiento se veía muy fácil:

“No me salió muy derecho el corte de mi cerquillo así que vamos a nivelar. Esto lo vi en un tutorial de Youtube y se veía tan fácil, pero a mí no me está saliendo muy bien que digamos, pero bueno, vamos a nivelar”.

“Entonces volvemos a coger el cerquillo, el mechón y vamos a cortar", señaló antes de realizar el último corte y quedar en shock por el resultado.

“Quise cambiar de look y no salió como esperaba. No hagan este corte en casa”, advirtió Janet Barboza en su cuenta de Tik Tok.

