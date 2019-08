Janet Barboza arremetió contra Yahaira Plasencia por presuntamente buscar atención de los medios con sus declaraciones sobre Jefferson Farfán.

“Si Yahaira no habla de Jefferson, no sale en los medios. A los medios no les importa”, fue la contundente opinión de Janet Barboza sobre las recientes declaraciones de Yahaira Plasencia.

En ese sentido, la conductora criticó duramente la actitud de la salsera en la conferencia de prensa que realizó con motivo del lanzamiento de su videoclip: “¿Estás de acuerdo que convoquen una conferencia y le apeste la prensa, como que le haga fuchi?”, le preguntó a Laura Borlini.

Y es que la conductora de “En exclusiva” defendió a “capa y espada” a Yahaira Plasencia, aunque terminó admitiendo que lo hace porque le tiene un “cariño especial”.