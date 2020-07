Janet Barboza no tuvo piedad de Magaly Medina quien se abstuvo de hablar de la falta que cometió su esposo Alfredo Zambrano al asistir a una reunión social durante la cuarentena. “Aquí es la ley del embudo, las normas y leyes funcionan para determinada gente de la farándula, pero no pasa nada para aquellos que se sienten con poder”, refirió.

“Ellos (Magaly y Alfredo) son tan para cual y hacen lo que quieren. Ella sale a dar lecciones de buena conducta cuando ‘Huicho Domínguez’ y ella hacen lo que les da la gana porque seguramente tienen contactos y amigos que les hacen favorcitos. Magaly actúa con mucha impunidad y ya perdió credibilidad hace mucho tiempo”, expresó,

Respecto a que la periodista pasó las imágenes de su esposo en su programa y solo dijo que habla por sus actos y no por los actos de otras personas, la “Rulitos” sostuvo que “ahí te das cuenta de que es una gran mentirosa, porque ella también se había reunido (en el cumpleaños de su cuñada). Nos quiere agarrar de cholitos al decir que lo solucionará a ‘puerta cerrada’. Es una doble moral, doble cara, no tiene ética profesional. No sabe nada de códigos, solo es una fanfarrona que sale a despotricar de todo el mundo en su programa”, indicó.