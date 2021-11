La conductora de ‘América Hoy’, Janet Barboza se confesó en una entrevista con Luis ‘Cuto’ Guadalupe. La ‘rulitos’ sorprendió al hablar por primera vez al hablar sobre el apodo que le puso Rodrigo González ‘Peluchín’ y aseguró que no le molesta.

Durante la conversación, el carismático ‘Cuto’ fue directo al grano y le preguntó a Janet si le molestaba que la llamarán ‘retoquitos’.

“No, me han dicho de todo. Te van poniendo chapas en cada etapa. Cuando estás en televisión, siempre va a ver alguien a quien le gustes más o a quien le gustes menos. Entonces, siempre que estés en boga y siempre que hablen, es una buena señal de que estás ahí porque no hablan de quien no funciona o polemiza”, declaró para el Trome.

Asimismo, Janet Barboza señalo que los ‘haters’ critican sin conocer bien a la persona.

“La gente que esté interesada en conocerte un poco más va a ir a tus redes sociales personales, pero los que simplemente quieren divertirse cómo te califican, van a ver ese contenido, hay público para todo”, agregó.

