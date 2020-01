La conductora de “Válgame”, Janet Barboza, no tuvo problemas en contarle a los medios que existe un video, que aún no visualiza, pero donde se vería una presunta infidelidad por parte de Yahaira Plasencia hacia el futbolista Jefferson Farfán.

“Yo creo que cuando las cosas empiezan mal, terminan mal. A mí Jefferson me cae muy bien, pero creo que al igual que muchos, pues no siempre se tiene suerte en el amor. Uno tiene que besar sapos hasta encontrar su princesa ideal”, reveló la popular ‘Rulitos’

Asimismo, cuenta que a pesar de no haber visto el video, sabe que la protagonista es la ‘Reina del totó’.

“Yo mañana tengo una reunión con una persona que me va a mostrar un video, no sé qué contiene el video, quiero verlo. Es un video con varios protagonistas, no sé si tiene que ver con Coto o con alguna otra persona, pero mañana me van a mostrar un video sobre Yahaira”, confirmó a El Popular.

La conductora indica que la pareja de la ‘Foquita’, no es que no sea talentosa, solo que no sabe cómo manejar el tema de sus actitudes.

“Yahaira tiene talento, su mina de oro es ella misma. Ella tiene muy mala actitud, creo que eso debe cambiarlo, mejorarlo”, manifestó.

Para finalizar, cuando se le consulta sobre qué opina sobre la infidelidad, si es que fuera el caso, Janet responde con una peculiar frase.

“Yo siempre he dicho que gallina que come huevos, aunque le quemen el pico, y eso no es con segunda o con tercera, es algo que pasa”, finalizó.