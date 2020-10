Janet Barboza se refirió sobre Tilsa Lozano y Jackson Mora, quienes se encuentran en este momento en Paracas. La exconductora de TV incluso contó una infidencia: “Yo hablo con Tilsa después de que Olinda Castañeda mostrara unos mensajes donde, aparentemente, ella y Jackson estaban conversando. Sin embargo, al parecer, estos mensajes fueron sacados de contexto, y la conversación iba por otro lado".

“Tilsa me dice, ‘¿Sabes qué, Janet?, a mí no me importa lo que la gente diga. Yo estoy enamorada, confío en mi hombre, vamos a seguir para adelante. Es decir, estas denuncias no le movieron un pelo", añadió Barboza.

Además, la “Rulitos” también se animó a opinar sobre la relación de Christian Domínguez y Pamela Franco, la misma que surgió mientras ellos compartían un mismo camerino. “A ellos los mandaron a compartir un mismo camerino, de dos por dos, y en ese entonces, me contaron los estilistas, que ya Christian le llevaba la comida”.