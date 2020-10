En plena entrevista con Janet Barboza, la “rulitos” quiso indisponer a Rodrigo González con Magaly Medina, luego de que él se mostrara orgulloso de que le digan de que es el ahijado de la “urraca”.

Janet Barboza dejó entrever que Magaly Medina no querría a Rodrigo González como él sí a ella. Sin embargo, él no se dejó llevar por estas declaraciones y le dijo que no se pelearía con la “urraca” por comentarios de terceros.

Así fue la conversación entre Janet Barboza y Rodrigo González:

Janet Barboza: El espectáculos que tú hacías y vienes haciendo es la escuela de Magaly Medina y por eso te dicen el ahijado de Magaly Medina

Rodrigo González: Así me dicen, así es

Janet Barboza: Lo dices muy orgulloso.

Rodrigo González: Cada uno tiene su propio perfil. Tenemos el mismo enfoque pero no el mismo perfil y estoy muy agradecido con Magaly porque soy una persona agradecida

Janet Barboza: Bueno ella no piensa lo mismo

Rodrigo González: No sé lo que piense Magaly, en todo caso me lo puede decir ella por WhatsApp o por teléfono porque tenemos una amistad en donde tú no tienes porque opinar, porque no formas parte de ese circulo.

Janet Barboza: Te lo voy a contar

Rodrigo González: Yo sé que te mueres que yo me enemiste con Magaly y no va ser así y si es así no va ser por cosas del espectáculo

