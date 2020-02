Janet Barboza ‘troleó’ en vivo a su compañera Mónica Cabrejos mientras daban su opinión sobre los zapatos blancos que Yahaira Plasencia lució en la alfombra magenta de Premios Lo Nuestro.

Todo comenzó cuando Kurt Villavicencio se burló del tema que estaban conversando: “Discúlpenme, nunca me imaginé que íbamos a hablar de zapatos”.

A raíz del comentario, Mónica Cabrejos le dio la razón a “Metiche” y dijo no entender por qué estos temas eran de “interés nacional”.

“Kurt, yo tampoco, yo entiendo que Kurt esté tan jocoso porque yo tampoco me imaginé que iba a ser tema de interés nacional la taba de Yahaira, la pestaña de Yahaira”, señaló Mónica Cabrejos entre risas.

Pero no esperó que Janet Barboza le diera tremenda respuesta en vivo: “Mónica Cabrejos, has ido 5 años a la universidad, tú sí has ido a la universidad, tú sí has terminado (la carrera) para hablar del zapato de Yahaira”.

