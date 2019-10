La conductora de Válgame, Janet Barboza, protagonizó una tremenda pelea en vivo con el español Fabio Agostini.

A la popular rulitos, no le gustó que el modelo extranjero hablara de sus amores con mujeres que ya tuvieron hijos y que son casadas, como es el caso de Melissa Paredes, Andrea San Martín y Paula Manzanal.

“Y bueno. Ahí estaba Fabio Agostini haciendo gala de lo que yo creo mejor sabe hacer: pavonearse, ponerle puntaje a las mujeres. Creo que has sido completamente canalla. Has hablado de mujeres que ahora son madres, que tienen hijos, que son esposas y sin ningún tipo de pudor te sentaste y totalmente bacancito las calificaste. Canalla total”, dijo Janet Barboza para sorpresa de todos, pero, sobretodo, para Fabio Agostini, quien no dudó en responderle.

“¿Tú por ser mujer me puedes faltar el respeto a mí? ¿Yo te respondo con la misma moneda y me equivoco yo? Estás equivocada”, se defendió el español.

“Es que lo que tú has hecho con las mujeres es faltarles el respeto...”, refutó Janet Barboza.

Los demás conductores del espacio intervinieron para apaciguar el momento, pero Janet Barboza continuó en contra de Fabio Agostini.