Lo prometieron y lo cumplieron. Janet Barboza y Karla Tarazona se disfrazaron de Shakira y Jennifer López e imitaron el espectáculo que las artistas realizaron el último domingo en el medio tiempo del Super Bowl.

“El Super Bowl de nuestras bataclanas”, anunció Kurt Villavicencio al presentar a las conductoras de "Válgame.

Al principio salió Janet Barboza, quien imitaba a Shakira y pretendió cantar “Loba” y “Whenever, Wherever”.

Luego apareció Karla Tarazona, quien bailó al ritmo de “Jenny from the Block”, "Let’s get loud” y “Waiting for tonight”. La conductora intentó hacer el pole dance de JLo, pero los bailarines tuvieron que sostenerla, ya que no logró subir.

