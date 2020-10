Tras la muerte del exgerente de televisión Javier Carmona, Natalie Vértiz y ‘Choca’ Mandros, conductores de “Estas en Todas”, enviaron sus condolencias públicas.

Natalie Vértiz le envió un mensaje de fuerza a Tula Rodríguez. “Es difícil, la verdad es que desde acá hemos estado pendientes de Tula, de cómo se despidió de su esposo, es fuerte. Desde aquí no queda decirle a Tula que mucha fuerza, me imagino que ya habrá leído nuestros comentarios y no me puedo imaginar el difícil momento que está viviendo”.

Pero también le recordó a Tula Rodríguez que merece vivir su duelo. “Es una mujer fuerte, es una mujer que merece estar de duelo con su hija, que tome este momento para estar tranquila”.

Por su parte, ‘Choca’ Mandros dijo estar seguro que Tula Rodríguez sacará adelante a su pequeña niña.

“Hacemos extensiva nuestra condolencia para sus hijos, toda su familia y Tula es fuerte, es una mujer fuerte. Hace unas semanas estuve conversando con ella y estaba con ganas de seguir por su hija. Es una chola fuerte y por su hija lo va hacer”, agregó.

Javier Carmona falleció este 30 de septiembre tras estar dos años en estado vegetativo.

Natalie Vértiz y ‘Choca’ Mandros envían condolencias a Tula Rodríguez-OJO

VIDEOS RECOMENDADOS

Alondra García Miró se emociona con palabras de su productor

Alondra García Miró se emociona con palabras de su productor - Ojo

TE PUEDE INTERESAR