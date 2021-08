Jazmín Pinedo aseguró que dará pelea este sábado para continuar en el reality de baile y superar a Paula Manzanal. La ‘chinita’ sostuvo que tiene confianza en salir de sentencia del reality: “Agárrense porque no han visto lo mejor de mí”, dijo, tras ser sentenciada en el programa ‘Reinas del show’,

“Ahora esto se pone bueno porque a estas alturas ya no estamos para dar chances a nadie, así que me verán en una mejor faceta y para eso vengo entrenando fuerte. De todas maneras voy a sorprender”, señaló.

Asimismo, Pinedo dejó que en claro que aún no hemos visto lo mejor de ella en la pista de baile. “Agárrense porque no han visto lo mejor de mí, cuando me propongo en lograr mis objetivos, lo cumplo. Ahora estoy enfocada en ganar este sábado y pasar a las galas finales”, mencionó.

En ese sentido, Jazmín invocó a sus fans para que entren a la página y voten por ella para que pueda continuar en competencia.

El último sábado, la exconductora de ‘EEG’ bailó uno de los populares ritmos folklóricos peruanos “Soy caporal” del Grupo Tupay.

TE PUEDE INTERESAR