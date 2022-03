Jazmín Pinedo habla sobre Hola a Todos y el rating de Espectáculos [VIDEO]

Jazmín Pinedo señaló al diario Ojo, que se encuentra tranquila por su trabajo en ‘Espectáculos’, donde ha podido hacer una buena química con sus compañeros, Sandra Arana, Ernesto Jiménez, Tomate Barraza y Antonio Pavón.

"Me siento bien gracias a Dios, hemos tenido buena acogida y hemos hecho buena química. La verdad es que la pasamos bien. ¿Qué opino de las críticas? He recibido buenas y me parecen bien. Me han dado su apoyo los chicos", señaló Jazmín Pinedo tras sorprenderla en la recepeción de ATV, según ella para cobrar un cheque pendiente.

Respecto a la competencia como 'Hola a Todos', Jazmín Pinedo dijo: "no es mi chamba, estoy para aprendere, divertir al público. Ellos deciden que ver o no. ¿'Metiche' me ha criticado por lo de reina? No hablo absolutamente nada. Me parece extraño, porque alguna vez estuve de invitada y me trataron bien".