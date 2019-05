Jazmín Pinedo va en busca de Pedro Moral tras criticarlo y esta fue su reacción (VÍDEO)

Luego de su participación por partida doble en 'El valor de la verdad', Pedro Moral ha sido blanco de críticas por hablar de su expareja Sheyla Rojas, y las conductoras de 'Mujeres al mando' no han sido la excepción.

Jazmín Pinedo, Karen Schwarz y Magdyel Ugaz al enterarse que el ahora influencer se encontraba en el canal decidieron ir en su búsqueda, la 'chinita' se ofreció y fue a su encuentro para comprometerlo como invitado en la siguiente edición de su programa.

"'Pedrito', estamos en vivo con 'Mujeres al mando', no te molestes, estoy cumpliendo con mi trabajo. He leído que no quería venir al programa porque te vamos a 'chancar' (...) Pero ¿cuándo nos vas a visitar? He venido hasta acá para comprometerte y nos visites", dijo la presentadora.

Por último, Jazmín Pinedo confirmó que Pedro Moral estará el viernes en el programa. "El viernes entonces, confirmado. Pedro Moral va a estar en el programa en vivo. No te preocupes que te vamos a preparar un pisco sour para que estés suelto de huesos".

Incluso, la conductora le insinuó si estaba molesto con alguna de las integrantes de 'MAM'. "¿Hay algún problema con alguien del programa?, ¿seré yo?, ¿será Magdyel?, ¿con Karen?", pero Pedro Moral sostuvo que no tiene problemas con nadie.

