Jazmín Pinedo no tuvo reparo en dar su punto de vista sobre las innumerables críticas que han venido recibiendo Mario Irivarren y Vania Bludau, tras haber tenido una actitud muy prepotente con agentes de la Policía hace algunas semanas atrás.

Y es que tras la entrevista que dio en exclusiva la parejita para el programa “En boca de todos”, la popular ‘Chinita’ se refirió a los comentarios sobre que Vania sería un “mal ejemplo” para el exchico reality.

“Algo con lo que yo no estoy de acuerdo es que se haya acusado descaradamente a Vania Bludau de tus decisiones. Tú eres bastante grandecito para como, para que si ella te impuso algo que hacer o no, también decir que no. Eso sí me pareció un tanto injusto “, dijo la conductora.

En ese sentido, Jazmín comentó que todos los seres humanos cometemos errores, pero el detalles está en saber aceptarlos y pedir las disculpas del caso.

“Ahora todos somos seres humanos, todos tenemos derecho a equivocarnos, así que tire la primera piedra quién no se haya equivocado. Entonces, es importante entender que así como somos dueños de nuestras decisiones, tenemos que hacernos cargo de lo que estas decisiones generan”, expresó Jazmín Pinedo sobre accionar de Vania Bludau y Mario Irivarren.

