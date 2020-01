La conductora de “Mujeres al mando”, Jazmín Pinedo se atrevió a contestar distintas interrogantes que le dejaron sus fanáticos en la dinámica ‘preguntas y respuestas’ que hay en Instagram. Y es que las dudas girarían entorno a si aún sigue o no enamorada del padre de su pequeña hija, Gino Assereto.

Una de las preguntas fue si es que estaba enamorada, a lo que la popular 'Chinita’ respondió así.

“Tengo un montón de estas preguntas. Que si estoy soltera, que si estoy enamorada y chicos, mi vida es mucho más que mi situación sentimental. Mucho más. Así que no lo intenten. No voy a contestar ninguna de esas preguntas, pasemos a otras”, contestó tajantemente.

Video: Instagram

Recordemos que los primeros días del año, Jazmín y Gino enviaron un comunicado a los medios donde anunciaban el término de su relación sentimental, la cual duró aproximadamente 7 años.

Video: Instagram

Asimismo, otra de las preguntas que le hicieron sus fanáticos fue si es que Jazmín consideraba que era feliz en estos momentos de su vida.

“Ser feliz es una decisión y por supuesto que soy feliz, porque tengo muchísimos motivos, porque tengo personas que me quieren, que me cuidan, que me aman, que yo adoro con todo mi corazón y que además están sanas y están conmigo para disfrutar”, finalizó la conductora.