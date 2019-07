Jazmín Pinedo le contesta a Guty Carrera: "Para mí es una persona hipócrita" | VIDEO

La conductora de "Mujeres al mando", Jazmín Pinedo, arremetió contra Guty Carrera luego de que él opinara sobre sus declaraciones, en la que lo tildó de una persona "hipócrita".

Guty Carrera respondió para un medio local cuando le preguntaron su opinión sobre Jazmín Pinedo, quien lo había calificado de "hipócrita".

"¿Se supone que su opinión me importa? Si puede probarlo, bien por ella. De lo contrario ya veremos. Además, no se trata de ir por ahí soltando lo que sea amparándose en que se ejerce la liibertad de opinión porque también existe una intencionalmente detrás", fue lo que respondió el modelo.

Jazmín responde

Conocida su respuesta, Jazmín Pineda no se quedó callada y explicó por qué le parece una persona "hipócrita".

"¿Por qué le digo "hipócrita" a Guty Carrera? Porque cuando nosotros vamos a entrevistarlo, él sale diciendo: '¿cómo pueden inventar que tengo una relación? Cambien sus fuentes' y luego dice: 'igual les mando un beso a las chicas'. Eso para mí es hipócrita".

La conductora también aseguró que Guty Carrera no tiene motivos para molestarse. "Hipócrita no es un insulto, ni una falta de respeto. Es una adjetivo que se le pone a una persona que toma una posición que no es real. Para mí sus sinceros saludos no eran esos, eran hipócritas".

"¿Guty Carrera es franco, consecuente o sincero? Ninguno de estos antónimos calza con Guty Carrera, entonces yo creo que la palabra hipócrita no es una falta de respeto. Entonces para mí, es una persona hipócrita", finalizó.