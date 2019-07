Jazmín Pinedo critica a mujeres que suben al escenario con Tony Rosado y permiten faltas de respeto

Jazmín Pinedo estalló no solo contra Tony Rosado y su comportamiento que muestra en los conciertos, también criticó la actitud de las mujeres que suben al escenario con el cantante, que permiten que les levanten el vestido o la blusa en los shows.

"¿Cómo puede haber personas que compartan este tipo de cosas?, que les parece gracioso este tipo de bromas. ¿Qué está pasando a los hombres y mujeres? No se han dado cuenta el mundo que estamos viviendo, el trabajo que estamos haciendo para llegar a un tema de igualdad entre hombres y mujeres para vivir en armonía sin faltarnos al respeto", sostuvo la popular 'chinita' durante su programa 'Mujeres al mando'.

Para la conductora no solo se trata de las faltas de respeto de Tony Rosado en cada show, sino también de las mujeres que permiten este comportamiento: "¿Cómo es posible que la mujer no le diga?: '¿Qué estás haciendo? Un ratito. Yo estoy subiendo al escenario para reírme contigo, pero a ti ¿qué te da derecho te tocarme?' Ya no solamente es un tema de Tony Rosado, sino que nosotros tenemos que darnos a respetar", sentenció.

Por su parte, Karen Schwarz agregó: "es terrorífico que a estas alturas lo tomen (hombres y mujeres) como parte de la broma o de un show".

Mientras Mirella Paz comentó que ella misma ha visto estos shows en vivo: "yo ya me he cruzado en conciertos con él, y siempre habla lisuras, levanta el polo a las chicas".