Jazmín Pinedo cuenta cómo reacciona Farfán cuando lo vinculan con Yahaira (VIDEO)

Jefferson Farfán ha vuelto ha ser vinculado con su expareja Yahaira Plasencia, luego de que el diario Trome especulara que habrían retomado su relación.

Incluso se ha dicho que prueba de ello, el futbolista Jefferson Farfán habría contratado al productor musical de Maluma, Sergio George, para que impulse la carrera musical del cantante.

Tras estos rumores, Jazmín Pinedo se habría comunicado con Jefferson Farfán, tal como ella lo comentó en "Mujeres al mando" y este le ha dicho su verdad.

"Este rumor no es la primera vez que se suelta y yo le he preguntado a mi amigo Jefferson y las dos veces que se ha especulado esto y le he consultado me ha dicho que nunca entiende de dónde salen esos rumores", dijo Jazmín Pinedo.

Por su parte, la propia Yahaira Plasencia se ha pronunciado y señaló que "dejen de inventar".

