La conductora aseguró que este año dedicado solo al programa 'Mujeres al mando', pero no sabe lo que pasará más adelante

Jazmín Pinedo cumplió 29 años este lunes 19 de agosto, la popular ‘chinita’ sostuvo que está más agradecida que nunca con la vida por todo lo que vive en la actualidad.

“Estoy feliz, estoy súper agradecida de que cada año es mejor, estoy súper contenta, tengo creo yo que todo lo uno podría pedir, estoy súper agradecida con la vida, con Dios, tengo una bebé linda, mi hija está sana, tengo a mis padres, tengo trabajo, tengo todo lo que uno realmente debe necesitar en la vida”, comentó la conductora.

Asimismo, Jazmín Pinedo indicó que tiene cuatro años en Latina, y reveló que hasta diciembre pertenece al canal, luego no sabe qué pasará. La conductora de ‘Mujeres al mando’ aseguró que no quiere pensar en qué sucederá el próximo año, así que por el momento está enfocada en el día a día.

Jazmín el programa va ser replanteado porque algo así le entendidos a Cathy Sáenz, dio entender que iba a cumplir un ciclo y se venía otra cosa, ¿Qué hay de cierto en eso?

La verdad es que yo soy la última en enterarme de todo, no sé por qué, a lo mejor tiene miedo que lo cuente todo, pero si se diera el caso me encanta la idea.

¿Crees que el programa ya cumplió su ciclo?

Yo no, yo no siento eso. Lo que quiero decir es que si Cathy Sáenz va a venir a meter la mano en el programa, pues me encanta la idea. Estoy súper emocionada si eso se da, me parece bravazo porque ella es una capa, hace muy bien su chamba y creo que nunca está de más un impulso. La verdad es que nosotras estamos bastante contentas con el programa, de hecho nos había costado recuperar el horario, hemos vuelto hacer número cuando todavía estaba “Espectáculos” al aire, de hecho estamos avanzando poco a poco, contentos con la acogida del público.

Ella no descarto conducir y ser productora

Me encantaría, de hecho ya la hemos visto en la conducción en algún momento, acompañada de Choca, me parece que tiene todos los elementos, de hecho este es mi cuarto año en Latina, había venido metiéndole duro y parejo sin dormir, sin descansar y yo ya me había propuesto este año solo dedicarme al programa y por ahí cosas puntuales. No me estoy sobre exigiendo porque Kale ya entra al cole, ya va a cambiar de nido al colegio entonces tengo tantas cosas que ameritan que pase más tiempo en casa.

En tus redes sociales que hasta este año tienes contrato con Latina, ¿tienes otros proyectos?

Si, hasta este año no más tengo contrato, he tenido propuestas en otros canales, lo puse en redes sociales, le he dado vueltas porque no tiene sentido, tengo contrato con Latina. Me gusta en lo que se está enfocando el programa, al final de año comienzo a pensar un poco en eso, ahora no mucho.