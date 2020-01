La nueva conductora de Esto es Guerra, Jazmín Pinedo, finalmente reapareció en el reality y contó qué es lo que ha sucedido en medio de la millonaria demanda que le entabló Latina.

La popular 'chinita' tuvo duras palabras y aclaró que solo quiere trabajar y salir adelante por su hija y por su familia.

“Yo estoy tranquila, feliz, contenta, solo tengo ganas de trabajar. Lamento mucho la forma como se está desinformando. Es un tema legal, sin embargo, les pido que estén tranquilos porque no pasa nada, así me hagan la guerrita, Esto es Guerra”, dijo.

“Yo no he leído su contrato, para eso están los abogados. Yo cumplí hasta el último día con mi contrato con mi ex casa televisora. Les agradecí pero no tengo nada que atacar, no tengo que ofender, porque no le estoy haciendo nada a nadie. Estoy cumpliendo y saliendo adelante, para mi familia, para la gente que amo así que les guste o no a una persona que yo esté o no esté aquí, no es mi responsabilidad”, agregó.

Esto es guerra jazmín Pinedo