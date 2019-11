Mientras Karen Schwarz contaba sobre su segundo embarazo, Jazmín Pinedo y Cathy Sáenz la escuchaban emocionadas al saber cómo lo está pasando.

Fue entonces cuando Karen Schwarz dijo que cuando una mujer sale embarazada, las demás mujeres también pueden resultar gestando. “Dicen que se pega el embarazo. Aquí está Cathy, acá está Jazmín”, acotó.

Inmediatamente, Jazmín Pinedo sorprendió diciendo: “Que se pegue, que se pegue. A mí ya me ha pasado antes. Cuando me enteré que Maricris estaba embarazada, a la semana me enteré que estaba embarazada también. Con fe, que se pegue. No mentira”.

A la popular “chinita” Jazmín Pinedo se le vio feliz, pues al parecer quería ser mamita muy pronto y así darle un hermanito o hermanita a su pequeña hija.

Seguidamente, Karen Schwarz preguntó: “¿Ustedes se imaginan a tres embarazadas?”.

jazmin pinedo quiere embarazarse