La participante de “Reinas del Show”, Jazmín Pinedo, arremetió contra el doctor que apareció en el programa “América Hoy” y aseguró que la ‘chinita’ tenía algunos retoques estéticos, entre ellos una lipomarcación.

Durante el programa de América Televisión, el especialista indicó que la ‘chinita’ se había realizado este retoque estético a pesar de que Jazmín Pinedo ha asegurado que es natural.

“Es una niña linda, definitivamente ella tiene lipomarcación (...) esa línea larga es una lipomarcación”, dijo el doctor frente a Melissa Paredes, Janet Barboza y Christian Domínguez.

Por si fuera poco, el doctor indicó que Jazmín Pinedo también tendría alguna cirugía en el rostro. “La carita, super refinada”, comentó.

Por su parte, Jazmín Pinedo no se quedó callada y cuestionó al especialista: “Quién me da el nombre de este “doctor” que muy suelto de huesos asegura que me hice algo que no sé ni qué es”.

Foto: Instagram Jazmín Pinedo

Recordemos que la exconductora de “Esto es guerra” reveló que era enemiga de los ejercicios, lo que impresionó a Gisela Valcárcel. La ‘chinita’ solo ha admitido una cirugía estética: los implantes de seno.

