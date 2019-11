La polémica Xoana González estuvo en el programa Mujeres al Mando donde habló sobre el laberinto que vive por los amores y desamores que ha protagonizado en las últimas semanas.

No solo habló de Renzo Spraggón, con quien tuvo una relación muy corta, sino de su exesposo Rodrigo Valle. Recordemos que la modelo argentina grabó hace poco un video en el que participa su ex Rodrigo Valle para su nuevo canal de Youtube, el cual se encuentra promocionando.

“Acá un mini mini adelanto de “a la cama con xorrana” (...) y con un invitado estelar, el empresario Rodrigo Valle, estuvo muy divertido!”; escribió en Instagram, sorprendiendo a sus seguidores.

Y aunque la modelo argentina lo tomó a modo de broma, esto no fue del agrado de Jazmín Pinedo, quien le pidió tener “dignidad”.

“Sabe qué está fatal, que vayas a grabar un programa de Youtube con tu esposo que ha salido a decir tanta barbaridad en su momento. ¡Dignidad!”, le dijo la ‘chinita’.

Xoana la interrumpió y dijo: “la dignidad la perdí hace tiempo”.

“¡Pero no puedes decir eso!”, le increpó Pinedo, quien fue respaldada por Karen Schwarz. “Tú estas viendo opciones para no estar sola y ese es un gran problema. Eso no está bien”, comentó.

“Todos los seres humanos somos imperfectos, lo que tienes que hacer tú es sentirte bien contigo mismo. No busques a nadie que te complemente, compleméntate sola”; agregó.