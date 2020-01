En la reciente edición de “Mujeres al Mando”, Karen Schwarz y Cathy Sáenz hablaron respecto a la salida de Jazmín Pinedo de Latina, y pese a que se mostraron sorprendidas, no dudaron en enviarle mensajes con buenos deseos a la popular “Chinita”.

La esposa de Ezio Oliva no pudo evitar quebrarse frente a cámaras al hablar de la tristeza que sentía por ya no compartir set con Jazmín. Según comentó, se enteró de la noticia ayer y fue como “un balde de agua fría” para ella.

“No sabía que te ibas a ir, para mí ha sido un baldazo de agua fría, el día de ayer, cuando me enteré. Se especulaba, se decía mucho. Sí, siento mucho dolor”, dijo con la voz entrecortada Schwarz.

La última vez que Jazmín Pinedo se presentó a el set de “Mujeres al Mando” fue el pasado 17 de enero. Su ausencia generó muchas especulaciones, incluso sus fanáticos le consultaron si retornaría al programa de Latina.

“Estoy en días libres”, fue la respuesta que dio a los usuarios en Instagram que preguntaron por qué ya no estaba conduciendo el programa matutino. Por lo tanto, Pinedo no aseguró que no regresaría a “Mujeres Al Mando”, pero tampoco dio más información sobre su regreso a la pantalla chicas.

El lunes 27 de enero, Karen Schwarz y Cathy Sáenz al iniciar el programa matutino se preguntaron dónde estaba la “Chinita”. Durante el programa, ambas no paraban de hacer bromas respecto a la ausencia de Jazmín, lo que probaría que, en realidad, ignoraban que sería presentada horas después en América Televisión.

“Alguien tenía que haber regresado hoy día. ¿Qué pasa sigue de vacaciones?”, manifestó entre risas la también modelo. Mientras que Sáenz, dijo: “Hoy que festejamos algo chino, la ‘China’ debería estar acá”.

Pero no todo quedó ahí, pues a mitad de programa, la exproductora de “Esto es Guerra” volvió a mencionar a Jazmín Pinedo. “Bueno ‘China’ te seguimos esperando, de repente se quedó dormida”, señaló. Y Schwarz mencionó: “O de repente conversó para que le den un día más”.

VIDEOS RECOMENDADOS

Jazmín Pinedo: ¿Karen Schwarz le envió indirecta horas antes de entrar a "EEG"? (Video: Latina)

TE PUEDE INTERESAR