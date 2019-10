Jazmín Pinedo hizo caso omiso a las palabras de la periodista Magaly Medina, quien es su programa la tildó de “boba” y “tonta”, tras el ampay de Mario Irivarren y Sphefanny Loza.

La popular “chinita”, Jazmín Pinedo, dijo que jamás se refirió a ese “ampay”. Recordemos que la “Urraca” dijo: “Si tú no eres periodista, boba, porque eres tonta, con qué favor... eso de tener 6 animadores, debe ser que no hay cerebro suficiente, por eso ponen seis para juntar una neurona (risas) Neuronas al mando pónganle mejor”, dijo.

Al respecto, Jazmín Pinedo señaló para Trome: “No tengo nada qué decir, no es algo que quiera para mí. Si revisas (‘Mujeres al mando’), verás que somos tres personas hablando y lo que dije fue que Ivana sabe muy bien cómo funciona eso y es un hecho donde le muestran cómo Mario llama a la prensa y rebota”.

Del mismo modo, Jazmín Pinedo lamentó las duras y crudas palabras de Magaly Medina. "A mí este tipo de cosas no me agradan... Si un hombre me decía todo eso, ¿cómo se llamaría? Si una mujer lo dice ¿es diferente?, espero que se dé cuenta que se equivocó”, señaló.

Magaly Medina le dice “boda” a Jazmín