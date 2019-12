La conductora de televisión, Jazmín Pinedo, siempre ha mostrado ser una mujer empoderada y por eso, tiene muy en clara sus ideas y opiniones en diferentes temas, en especial si se trata sobre las relaciones sentimentales.

Esta vez durante el programa “Mujeres al Mando”, Jazmín Pinedo, envió un fuerte mensaje mientras se hablaba sobre la repartición de bienes entre parejas que deciden separarse.

Jazmín Pinedo no lo dudó y dijo: “Hay yo más de tres días no le lloro a nadie”. Luego, volvió a reafirmarse en lo dicho. “¿Dónde está mi cámara? Escucha, tres días, tres. Osea más de tres días, yo le lloró a mi madre, a mi hija, a nadie más y después me voy a una fiesta a animar”, añadió.

El mensaje no fue dirigido para su actual pareja Gino Assereto, sino en general. La conductora de televisión ya dejó en claro que ella aún mantiene una relación amorosa con el guerrero y que si no publica fotos juntos es porque a él no le gusta y ella acepta eso.

Jazmin Pinedo y su fuerte mensaje