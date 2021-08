La conductora de televisión Jazmín Pinedo, quien superó a Paula Manzanal en la gala anterior de ‘Reinas del Show’, comentó que está dispuesta a desatarse en en el próximo show, donde el tema estará centrando en las vedettes.

“Llego con muchas ganas de seguir avanzando. Esta gala es diferente, es muy exigente, también bastante atrevida para lo que yo suelo hacer, eso me está costando un poco, pero sé que será muy entretenido ver un show como este en la televisión”, comentó la popular ‘chinita’.

La expareja de Gino Assereto dijo sentirse “liberada” y que sacará a la vedette que lleva dentro.

“Estoy emocionada y liberada porque tengo una vedette guardada dentro y ha estado mucho tiempo oculta, así que voy a sacarla un poco para que se divierta. Me parece un gran reto porque las vedettes hacen una gran puesta en escena, es un trabajo maravilloso, hay baile, canto y actuación. Así que este sábado habrá un poquito de todo”, comentó.

Jazmín Pinedo sufre de escoliosis

Pinedo agradeció a sus seguidores que la salvaron de la eliminación, pese a que siente que “no está en su cancha”.

“Soy muy afortunada, también, de contar con una legión importante de personas que me siguen, me acompañan, me protegen y siempre están detrás de cada paso que doy. Estoy muy agradecida (...) Yo siempre me imagino con la corona puesta, pero, en algún momento, sí la dudé, yo me lesiono muy rápido porque no tengo la preparación física que muchas chicas aquí tienen, no suelo entrenar, además tengo escoliosis, y esas limitaciones me preocupaban, pero hasta ahora las he podido manejar”.

Como se sabe, en la octava gala de “Reinas del show” se enfrentarán Leslie Moscoso y Korina Rivadeneira por su permanencia en el programa. La primera obtuvo el puntaje más bajo, mientras la bailarina venezolana cayó en sentencia tras perder su duelo de baile contra Isabel Acevedo.

