La conductora Jazmín Pinedo sorprendió a propios y extraños al mencionar a Karen Schwarz por primera vez luego que Rodrigo González reveló que ambas tendrían una “enemistad”.

En una reciente publicación, la ‘chinita’ escribió un contundente mensaje: “Las mujeres fuertes no juegan a ser víctimas, no se muestran patéticas y no culpan a nadie. Ellas se ponen de pie y se enfrentan”, se lee en la imagen.

Aparentemente muchos usuarios interpretaron que este mensaje era una indirecta contra Karen Schwarz o contra su compañera de “Reinas del Show”, Allison Pastor.

En ese sentido, Jazmín Pinedo mencionó por primera vez a Karen Schwarz para negar haberle enviado una indirecta a su excolega de “Mujeres al mando”:

“Veo comentarios etiquetando a @allisonpastorromero y a @karenschwarzespinoza y este mensaje no tiene nada que ver con ninguna de ellas! Gracias!”, aclaró la ‘chinita’.

