La conductora de “Esto es Guerra”, Jazmín Pinedo, se encuentra quizás atravesando por el mejor momento de su vida, en el ámbito laboral, familiar y personal. Y es que recordemos que hace algunos meses la ‘chinita’ terminó su relación sentimental de 7 años con Gino Assereto, con quien actualmente tiene una excelente relación por el bien de su pequeña Khalessi.

A pocas horas que cumpla 30 años, la exchica reality se siente contenta y agradecida por todo lo que ha logrado hasta el momento. “De hecho no me gusta celebrar mucho mi cumpleaños, pero agradezco a Dios porque tengo salud y estoy junto a mi gordita (hija)”, comenzó contando.

“Para mí, es un golazo haber podido llegar a los 30 con la madurez que cargo, con las experiencias vividas, con los sueños hechos, haber alcanzado la independencia desde chiquita y estar en ‘Esto es guerra’, que es un trabajo que disfruto. Me siento feliz por todo lo que he logrado hasta el momento”, manifestó la exvengadora.

Asimismo, Jazmín Pinedo asegura que soltera se siente mucho mejor, pues considera que no necesariamente el amor se tiene relacionar automáticamente con una pareja.

“Así (soltera) estoy bien. No sé si soltera codiciada, porque he ahuyentado a varios. Considero que el amor no solo se obtiene de una pareja, sino de la familia, del cariño de los amigos, de los hijos, padres, y amor tengo como ‘cancha’”, expresó a Trome.

TE PUEDE INTERESAR